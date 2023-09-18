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Зеленский показал кадры визита на передовую

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram опубликовал видеоролик с визита на передовую, в котором поблагодарил защитников и отметил, что благодаря их подвигу "точно останется Украина" для будущих поколений, передает УНН.

Цитата

"Наши воины, наши герои. Передовая. Горжусь всеми!", - прокомментировал ролик президент в Telegram.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, президент Владимир Зеленский заметил, что линия фронта протяженностью почти 1200 км превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают 40 тысяч снарядов в день. Несмотря на это украинская армия идет вперед. 

Он призвал международных партнеров не делать паузы в поставках вооружения Украине, ведь Россия может использовать это время на восстановление собственных ресурсов.

По словам главы государства, российский диктатор владимир путин может начать запугивать применением ядерного оружия по Украине в период начала отопительного сезона. Он будет "искать" нестабильную ситуацию в Европе и США, чтобы информационно "подогреть" эту тему.

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