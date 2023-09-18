"Паузи робити не можна": Зеленський закликав Захід продовжувати надавати військову допомогу Україні

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"Паузи робити не можна. Так, погода може вам поставити паузи, але не всім. Можуть бути атаки дронів, може бути інша операція. В жодному разі не робити ніяких заморожених конфліктів, не робити паузи. Скільки можна деокуповувати нашу територію і йти вперед, навіть якщо цього дня не 10 кілометрів, а 100 метрів - треба це робити", - наголосив Зеленський.

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Президент зауважив, що єдине, чого прагне російський диктатор володимир путін - це "воювати довго, окупувати нас і знищити". Тому, продовжив він, не можна "зупинятися", як це було після успіхів на Харківському напрямку, оскільки країна-агресор використає цей час для відновлення виробництва своєї зброї, у тому числі ракет і дронів.

"Погана погода, партнери почали, я вважаю, розслаблятися і передавати нам зброю в очікуванні, що погода навесні буде краще, є час підготуватися, зібрати снаряди тощо. Я ні в якому разі не хочу штовхати партнерів ні до чого. Але тактика путіна зрозуміла - війна на знищення України і виснаження наших сил, виснаження єдності партнерів", - сказав Зеленський.

Очільник держави розповів, що минулого року його "мало хто його почув".

"Була пауза не у два місяці непогоди, або в три місяці. Ні, була пауза піврічна. І за пів року росія відновила виробництво снарядів, відновила свої сили, мобілізувала велику кількість людей.. Вони відновлюють свої сили. І тому не треба звертати увагу на погоду", - підкреслив він.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський розповів, що лінія фронту протяжністю майже 1200 км перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни та українці випускають 40 тисяч снарядів на день. Попри це українська армія йде вперед.