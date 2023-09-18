"Паузы делать нельзя": Зеленский призвал Запад продолжать оказывать военную помощь Украине

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"Паузы делать нельзя. Да, погода может вам поставить паузы, но не всем. Могут быть атаки дронов, может быть другая операция. Ни в коем случае не делать никаких замороженных конфликтов, не делать паузы. Сколько можно деоккупировать нашу территорию и идти вперед, даже если в этот день не 10 километров, а 100 метров - надо это делать", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент отметил, что единственное, чего хочет российский диктатор владимир путин - это "воевать долго, оккупировать нас и уничтожить". Поэтому, продолжил он, нельзя "останавливаться", как это было после успехов на Харьковском направлении, поскольку страна-агрессор использует это время для возобновления производства своего оружия, в том числе ракет и дронов.

"Плохая погода, партнеры начали, я считаю, расслабляться и передавать нам оружие в ожидании, что погода весной будет лучше, есть время подготовиться, собрать снаряды и так далее. Я ни в коем случае не хочу толкать партнеров ни к чему. Но тактика путина понятна - война на уничтожение Украины и истощение наших сил, истощение единства партнеров", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что в прошлом году его "мало кто его услышал".

"Была пауза не в два месяца непогоды, или в три месяца. Нет, была пауза полугодовая. И за полгода россия возобновила производство снарядов, возобновила свои силы, мобилизовала большое количество людей. Они восстанавливают свои силы. И поэтому не надо обращать внимание на погоду", - подчеркнул он.

Напомним

Президент Владимир Зеленский рассказал, что линия фронта протяженностью почти 1200 км превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают 40 тысяч снарядов в день. Несмотря на это украинская армия идет вперед.