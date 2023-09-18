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"Паузы делать нельзя": Зеленский призвал Запад продолжать оказывать военную помощь Украине

"Паузы делать нельзя": Зеленский призвал Запад продолжать оказывать военную помощь Украине

Киев • УНН

 • 188933 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский в интервью CBS призвал международных партнеров не делать паузы в поставках вооружения Украине, ведь россия может использовать это время на восстановление собственных ресурсов, передает УНН.

Цитата

"Паузы делать нельзя. Да, погода может вам поставить паузы, но не всем. Могут быть атаки дронов, может быть другая операция. Ни в коем случае не делать никаких замороженных конфликтов, не делать паузы. Сколько можно деоккупировать нашу территорию и идти вперед, даже если в этот день не 10 километров, а 100 метров - надо это делать", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент отметил, что единственное, чего хочет российский диктатор владимир путин - это "воевать долго, оккупировать нас и уничтожить". Поэтому, продолжил он, нельзя "останавливаться", как это было после успехов на Харьковском направлении, поскольку страна-агрессор использует это время для возобновления производства своего оружия, в том числе ракет и дронов.

"Плохая погода, партнеры начали, я считаю, расслабляться и передавать нам оружие в ожидании, что погода весной будет лучше, есть время подготовиться, собрать снаряды и так далее. Я ни в коем случае не хочу толкать партнеров ни к чему. Но тактика путина понятна - война на уничтожение Украины и истощение наших сил, истощение единства партнеров", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что в прошлом году его "мало кто его услышал".

"Была пауза не в два месяца непогоды, или в три месяца. Нет, была пауза полугодовая. И за полгода россия возобновила производство снарядов, возобновила свои силы, мобилизовала большое количество людей. Они восстанавливают свои силы. И поэтому не надо обращать внимание на погоду", - подчеркнул он.

Напомним

Президент Владимир Зеленский рассказал, что линия фронта протяженностью почти 1200 км превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают 40 тысяч снарядов в день. Несмотря на это украинская армия идет вперед.

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