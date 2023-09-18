росіяни та українці випускають 40 тисяч снарядів на день – Зеленський

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«Складна ситуація. Я буду з вами абсолютно чесним. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили наступ росіян і перейшли в контрнаступ. І, незважаючи на це, не дуже швидко. Важливо, що ми щодня рухаємося вперед і звільняємо територію», — сказав Зеленський.

«Нам потрібно максимально звільнити свою територію і рухатися вперед, навіть якщо це менше [півмилі чи] сотні [ярдів], ми повинні це зробити. Ми не повинні дати Путіну відпочити», - додав він.

Зеленський також прокоментував удари безпілотників по Росії, які Україна офіційно не визнає.

«Ви знаєте, що ми використовуємо зброю наших партнерів лише на території України. І це правда, але це не каральні місії, як вони виконують вбивства мирного населення. Росія повинна знати, що де б вона не була, з якого б місця не запускали ракети для ударів по Україні, Україна має повне моральне право атакувати ці місця. Ми відповідаємо їм: «Ваше небо не так добре захищене, як ви думаєте», — сказав Зеленський.

Посилаючись на численні невійськові цілі, на які напала Росія, журналіст запитав Зеленського, чого, на його думку, Путін намагався досягти, вбиваючи мирних жителів.

«Зламати [нас]», – сказав Зеленський.

«І обираючи цивільні цілі, Путін хотів досягти саме цього – зламати [нас]. Цій людині, яка пробилася такими кривавими діями, усім, що вона сказала, не можна довіряти. Такій людині немає довіри, бо він уже давно не людина», — додав президент.

Додамо

Цього тижня Зеленський планує відвідати США, щоб виступити на Генеральній асамблеї ООН і відвідати Білий дім і Конгрес.