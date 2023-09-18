росіяни та українці випускають 40 тисяч снарядів на день – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Лінія фронту протяжністю майже 1200 км перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни та українці випускають 40 тисяч снарядів на день. Попри це українська армія йде вперед. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтервʼю CBS News, передає УНН.
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«Складна ситуація. Я буду з вами абсолютно чесним. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили наступ росіян і перейшли в контрнаступ. І, незважаючи на це, не дуже швидко. Важливо, що ми щодня рухаємося вперед і звільняємо територію», — сказав Зеленський.
«Нам потрібно максимально звільнити свою територію і рухатися вперед, навіть якщо це менше [півмилі чи] сотні [ярдів], ми повинні це зробити. Ми не повинні дати Путіну відпочити», - додав він.
Зеленський також прокоментував удари безпілотників по Росії, які Україна офіційно не визнає.
«Ви знаєте, що ми використовуємо зброю наших партнерів лише на території України. І це правда, але це не каральні місії, як вони виконують вбивства мирного населення. Росія повинна знати, що де б вона не була, з якого б місця не запускали ракети для ударів по Україні, Україна має повне моральне право атакувати ці місця. Ми відповідаємо їм: «Ваше небо не так добре захищене, як ви думаєте», — сказав Зеленський.
Посилаючись на численні невійськові цілі, на які напала Росія, журналіст запитав Зеленського, чого, на його думку, Путін намагався досягти, вбиваючи мирних жителів.
«Зламати [нас]», – сказав Зеленський.
«І обираючи цивільні цілі, Путін хотів досягти саме цього – зламати [нас]. Цій людині, яка пробилася такими кривавими діями, усім, що вона сказала, не можна довіряти. Такій людині немає довіри, бо він уже давно не людина», — додав президент.
Додамо
Цього тижня Зеленський планує відвідати США, щоб виступити на Генеральній асамблеї ООН і відвідати Білий дім і Конгрес.