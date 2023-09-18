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россияне и украинцы выпускают 40 тысяч снарядов в день - Зеленский

Киев • УНН

 • 186590 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Линия фронта протяженностью почти 1200 км превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают 40 тысяч снарядов в день. Несмотря на это украинская армия идет вперед. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CBS News, передает УНН.

Цитата

«Сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно честным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили наступление россиян и перешли в контрнаступление. И, несмотря на это, не очень быстро. Важно, что мы ежедневно движемся вперед и освобождаем территорию», — сказал Зеленский.

«Нам нужно максимально освободить свою территорию и двигаться вперед, даже если это меньше [полмили или] сотни [ярдов], мы должны это сделать. Мы не должны дать Путину отдохнуть», - добавил он.

Зеленский также прокомментировал удары беспилотников по России, которые Украина официально не признает.

«Вы знаете, что мы используем оружие наших партнеров только на территории Украины. И это правда, но это не карательные миссии, как они выполняют убийства мирного населения. Россия должна знать, что где бы она ни была, с какого бы места не запускали ракеты для ударов по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места. Мы отвечаем им: «Ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете», — сказал Зеленский.

Ссылаясь на многочисленные невоенные цели, на которые напала Россия, журналист спросил Зеленского, чего, по его мнению, Путин пытался достичь, убивая мирных жителей.

«Сломать [нас]», – сказал Зеленский.

«И выбирая гражданские цели, Путин хотел достичь именно этого – сломать [нас]. Этому человеку, который пробился такими кровавыми действиями, всем, что он сказал, нельзя доверять. Такому человеку нет доверия, потому что он уже давно не человек», — добавил президент.

Добавим

На этой неделе Зеленский планирует посетить США, чтобы выступить на Генеральной ассамблее ООН и посетить Белый дом и Конгресс.

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