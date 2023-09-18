Зеленський показав кадри візиту на передову
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram опублікував відеоролик з візиту на передову, в якому подякував оборонцям і зазначив, що завдяки їх подвигу "точно залишиться Україна" для майбутніх поколінь, передає УНН.
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"Наші воїни, наші герої. Передова. Пишаюся всіма! І дякую вам – кожній бригаді – за потужність!", - прокоментував ролик президент в Telegram.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, президент Володимир Зеленський зауважив, що лінія фронту протяжністю майже 1200 км перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни та українці випускають 40 тисяч снарядів на день. Попри це українська армія йде вперед.
Він закликав міжнародних партнерів не робити паузи у постачанні озброєння Україні, адже росія може використати цей час на відновлення власних ресурсів.
За словами глави держави, російський диктатор володимир путін може почати залякувати застосуванням ядерної зброї по Україні у період початку опалювального сезону. Він "шукатиме" нестабільну ситуацію в Європі та США, щоб інформаційно "підігріти" цю тему.
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