"Кліщіївка! Молодці" - Зеленський подякував воїнам, які звільняють території в районі Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні відзначив бійців, які звільняють від окупантів території в районі Бахмута Донецької області, повідомляє УНН.
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“Всім, хто зараз на передовій. Кожній бригаді. Від Куп’янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність!
Особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Об’єднана штурмова бригада Національної поліції „Лють“. Кліщіївка! Молодці”, — заявив Зеленський.
Також Зеленський подякував льотчикам, інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, зенітникам, які захищають українське небо від російських атак.
“Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже, й кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури”, — додав голова держави.
Нагадаємо
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у неділю 17 вересня, підтвердив звільнення селища Кліщіївка, що за 7 кілометрів від Бахмуту Донецької області.