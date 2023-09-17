"Клещеевка! Молодцы" - Зеленский поблагодарил воинов, которые освобождают территории в районе Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил бойцов, которые освобождают от оккупантов территории в районе Бахмута Донецкой области, сообщает УНН.
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“Всем, кто сейчас на передовой. Каждой бригаде. От Купянска до Левобережья Херсонщины, от Бахмутского направления до каждой украинской позиции на нуле на юге нашего государства. Я благодарю вас, ребята, за стойкость!
Особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, славная 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции „Лють“. Клещеевка! Молодцы”, — заявил Зеленский.
Также Зеленский поблагодарил летчиков, инженеров Воздушных сил, воинов мобильных огневых групп, зенитчиков, которые защищают украинское небо от российских атак.
“Спасибо, что постоянно увеличиваете число сбитых российских ракет и дронов, а следовательно, и количество спасенных наших людей, нашей инфраструктуры”, — добавил глава государства.
Напомним
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в воскресенье 17 сентября, подтвердил освобождение поселка Клищеевка, что в 7 километрах от Бахмута Донецкой области.