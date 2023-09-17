Звільнення Кліщіївки підтвердили командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський та Офіс Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у неділю 17 вересня, підтвердив звільнення селища Кліщіївка, що за 7 кілометрів від Бахмуту Донецької області, повідомляє УНН.
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“Кліщіївка зачищена від росіян і звільнена силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють»”, - написав Сирський у Telegram.
Також звільнення селища підтвердив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
Нагадаємо
80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ опублікувала відео зі звільненої від окупантів Кліщіївки у Facebook.