Освобождение Клещеевки подтвердили командующий Сухопутных войск ВСУ Сырский и Офис Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в воскресенье 17 сентября, подтвердил освобождение поселка Клищеевка, что в 7 километрах от Бахмута Донецкой области, сообщает УНН.
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“Клещеевка зачищена от россиян и освобождена силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Ярость»”, - написал Сырский в Telegram.
Также освобождение поселка подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.
Напомним
80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ опубликовала видео из освобожденной от оккупантов Клещеевки в Facebook.