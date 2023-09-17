Освобождение Клещеевки подтвердили командующий Сухопутных войск ВСУ Сырский и Офис Президента

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Киев • УНН

 • 227398 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в воскресенье 17 сентября, подтвердил освобождение поселка Клищеевка, что в 7 километрах от Бахмута Донецкой области, сообщает УНН.

Цитата

“Клещеевка зачищена от россиян и освобождена силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Ярость»”, - написал Сырский в Telegram.

Также освобождение поселка подтвердил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

Напомним

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ опубликовала видео из освобожденной от оккупантов Клещеевки в Facebook.

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