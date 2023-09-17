Бійці бригади "Лють" повідомили про звільнення Кліщіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ повідомила про звільнення селища Кліщіївка Донецької області та підняла там український прапор. Бійці опублікували відео зі звільненої від окупантів Кліщіївки у Facebook, повідомляє УНН.
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“Населений пункт КЛІЩІЇВКА остаточно звільнений від російських загарбників силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окрема штурмова бригада, Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України “Лють”, - йдеться у повідомленні.
За їх словами, противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження.
Доповнення
Звільнення Кліщіївки, що за 7 км від Бахмута, підтвердив Суспільному начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Кліщіївці на Донеччині ведуться активні штурмові дії.