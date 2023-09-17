У Кліщіївці на Донеччині ведуться активні штурмові дії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Кліщіївці в Донецькій області ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть. Про це повідомили Суспільному в пресслужбі бригади "Лють" та порадили дочекатись офіційних зведень Генштабу ЗСУ, передає УНН.
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Повідомляється, що в пресслужбі бригади "Лють" заявили, що у Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть.
Водночас голова Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував у Telegram фото бійців бригади із підписом "Україна завжди повертає своє".
Доповнення
16 вересня в Міноборони повідомляли, що Сили оборони України в результаті наступальних дій мають успіх в районі Кліщіївки.