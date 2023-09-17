У Кліщіївці на Донеччині ведуться активні штурмові дії

Деталі

Повідомляється, що в пресслужбі бригади "Лють" заявили, що у Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть.

Водночас голова Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував у Telegram фото бійців бригади із підписом "Україна завжди повертає своє".

Доповнення

16 вересня в Міноборони повідомляли, що Сили оборони України в результаті наступальних дій мають успіх в районі Кліщіївки.