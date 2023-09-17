В Клищеевке Донецкой области ведутся активные штурмовые действия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Клищеевке в Донецкой области ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на сейчас не могут. Об этом сообщили Суспильному в пресс-службе бригады "Ярость" и посоветовали дождаться официальных сводок Генштаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в пресс-службе бригады "Ярость" заявили, что в Клещеевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на сейчас не могут.
В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в Telegram фото бойцов бригады с подписью "Украина всегда возвращает свое".
Дополнение
16 сентября в Минобороны сообщали, что Силы обороны Украины в результате наступательных действий имеют успех в районе Клещеевки.