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ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки, ворог намагається прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки – Міноборони

ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки, ворог намагається прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки – Міноборони

Київ • УНН

 • 209117 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сили оборони України в результаті наступальних дій мають успіх в районі Кліщіївки. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ в районах Ягідного та Богданівки. Про це в Telegram повідомила заспуник міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата

“Найактивніші бойові діі зараз відбуваються на Бахмутському напрямку.
Там тривають наступальні дії на півдні від Бахмута. Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області”, — зазначила Маляр.

Також, за її словами:

— на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог прагне витіснити наші війська з займаних позиції. Але йому це не вдається.

— на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

— є частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняємо противника із займаних позицій та закріплюємось на досягнутих рубежах.

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