Ще плюс 350: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 271 790 осіб, 4616 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 271790 (+350) осіб,
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- танків ‒ 4616 (+4) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10) од,
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- артилерійських систем – 5988 (+16) од,
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- РСЗВ – 774 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 521 (+0) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4738 (+24),
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- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8525 (+33) од,
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- спеціальна техніка ‒ 891 (+2).
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Нагадаємо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдали 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.