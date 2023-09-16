Українська авіація завдала 3 удари по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдали 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, передає УНН.
Цитата
"Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.
Генштаб зазначає, що підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Доповнення
Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
Нагадаємо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.