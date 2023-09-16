Українська авіація завдала 3 удари по ворогу за добу – Генштаб

Цитата

"Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Доповнення

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.