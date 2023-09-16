Украинская авиация нанесла 3 удара по врагу за сутки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесли 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.
Генштаб отмечает, что подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражено 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
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За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
Напомним
В течение минувших суток авиация Сил обороны нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.