Українська авіація завдала 10 ударів по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, передає УНН.
Цитата
"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, 1 склад боєприпасів противника.
Нагадаємо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.