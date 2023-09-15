Українська авіація завдала 10 ударів по ворогу за добу – Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобам, 1 склад боєприпасів противника.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.