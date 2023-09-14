Українська авіація завдала 14 ударів по ворогу за добу – Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 15 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.