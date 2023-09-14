Украинская авиация нанесла 14 ударов по врагу за сутки - Генштаб

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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

Напомним

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.