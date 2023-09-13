Українська авіація завдала 9 ударів по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.
Деталі
Українськими підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено:
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- 10 артилерійських засобів,
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- 2 зенітно-ракетних комплекси,
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- 1 район зосередження особового складу,
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- 1 станцію радіоелектронної боротьби,
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- 1 пункт управління,
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- 5 складів боєприпасів противника.
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Відомо, що протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень на фронті.
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