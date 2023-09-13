Близько 4000 окупантів було ліквідовано минулого тижня - Маляр

Деталі

Ганна Маляр додала, що окупанти ведуть несправедливу війну, але не всі вони хочуть воювати. Однак не варто розслаблятися, тому що росія готувалася до цієї війни протягом багатьох років.

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“Їхні базові переконання, скажімо, що це їхня територія, а не наша, і вони вважають її росією - це один із елементів пропаганди, який їх внутрішньо підтримує. Їм це пояснювали зі школи, тому цей момент не треба забувати. І ключове з точки зору нас, ключова протидія — це близько чотирьох тисяч ліквідованих окупантів минулого тижня (поранені і вбиті) – той фактор, що найбільше їх демотивує”, - повідомила Маляр.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 269 760 осіб, 4568 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.