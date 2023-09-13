Около 4000 оккупантов было ликвидировано на прошлой неделе - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинские войска на прошлой неделе ликвидировали около 4 тысяч оккупантов, учитывая раненых и убитых, об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель Министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
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Анна Маляр добавила, что оккупанты ведут несправедливую войну, но не все они хотят воевать. Однако не стоит расслабляться, потому что россия готовилась к этой войне в течение многих лет.
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“Их базовые убеждения, скажем, что это их территория, а не наша, и они считают ее россией - это один из элементов пропаганды, который их внутренне поддерживает. Им это объясняли со школы, поэтому этот момент не надо забывать. И ключевое с точки зрения нас, ключевое противодействие — это около четырех тысяч ликвидированных оккупантов на прошлой неделе (раненые и убитые) – тот фактор, который больше всего их демотивирует”, - сообщила Маляр.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 269 760 человек, 4568 танков и сотен единиц другой военной техники.