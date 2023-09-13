Около 4000 оккупантов было ликвидировано на прошлой неделе - Маляр

Детали

Анна Маляр добавила, что оккупанты ведут несправедливую войну, но не все они хотят воевать. Однако не стоит расслабляться, потому что россия готовилась к этой войне в течение многих лет.

Цитата

“Их базовые убеждения, скажем, что это их территория, а не наша, и они считают ее россией - это один из элементов пропаганды, который их внутренне поддерживает. Им это объясняли со школы, поэтому этот момент не надо забывать. И ключевое с точки зрения нас, ключевое противодействие — это около четырех тысяч ликвидированных оккупантов на прошлой неделе (раненые и убитые) – тот фактор, который больше всего их демотивирует”, - сообщила Маляр.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 269 760 человек, 4568 танков и сотен единиц другой военной техники.