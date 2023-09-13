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Около 4000 оккупантов было ликвидировано на прошлой неделе - Маляр

Около 4000 оккупантов было ликвидировано на прошлой неделе - Маляр

Киев • УНН

 • 217881 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинские войска на прошлой неделе ликвидировали около 4 тысяч оккупантов, учитывая раненых и убитых, об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель Министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Детали

Анна Маляр добавила, что оккупанты ведут несправедливую войну, но не все они хотят воевать. Однако не стоит расслабляться, потому что россия готовилась к этой войне в течение многих лет.

Цитата

“Их базовые убеждения, скажем, что это их территория, а не наша, и они считают ее россией - это один из элементов пропаганды, который их внутренне поддерживает. Им это объясняли со школы, поэтому этот момент не надо забывать. И ключевое с точки зрения нас, ключевое противодействие — это около четырех тысяч ликвидированных оккупантов на прошлой неделе (раненые и убитые) – тот фактор, который больше всего их демотивирует”, - сообщила Маляр.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 269 760 человек, 4568 танков и сотен единиц другой военной техники.

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