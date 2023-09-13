Украинская авиация нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.
Детали
Украинскими подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражено:
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- 10 артиллерийских средств,
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- 2 зенитно-ракетных комплекса,
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- 1 район сосредоточения личного состава,
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- 1 станцию радиоэлектронной борьбы,
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- 1 пункт управления,
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- 5 складов боеприпасов противника.
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Известно, что за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений на фронте.
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