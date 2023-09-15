Украинская авиация нанесла 10 ударов по врагу за сутки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийским средствам, 1 склад боеприпасов противника.
Напомним
В течение минувших суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.