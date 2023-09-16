Еще плюс 350: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 271 790 человек, 4616 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 271790 (+350) человек,
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- танков - 4616 (+4) ед,
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- боевых бронированных машин - 8824 (+10) ед,
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- артиллерийских систем – 5988 (+16) ед,
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- РСЗО – 774 (+0) ед,
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- средства ПВО - 521 (+0) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4738 (+24),
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- крылатые ракеты - 1455 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8525 (+33) ед,
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- специальная техника - 891 (+2).
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Напомним
В течение минувших суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.