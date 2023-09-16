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ВСУ имеют успех в районе Клещеевки, враг пытается прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки - Минобороны

Киев • УНН

 • 209116 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Силы обороны Украины в результате наступательных действий имеют успех в районе Клищеевки. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районах Ягодного и Богдановки. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.

Цитата

“Самые активные боевые действия сейчас происходят на Бахмутском направлении.
Там продолжаются наступательные действия на юге от Бахмута. Горячо сейчас в Клищеевке и Курдюмовке. В районе Клищеевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области”, — отметила Маляр.

Также, по ее словам:

— на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Враг стремится вытеснить наши войска с занимаемых позиции. Но ему это не удается.

— на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

— есть частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах.

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