ВСУ имеют успех в районе Клещеевки, враг пытается прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки - Минобороны

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“Самые активные боевые действия сейчас происходят на Бахмутском направлении.

Там продолжаются наступательные действия на юге от Бахмута. Горячо сейчас в Клищеевке и Курдюмовке. В районе Клищеевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области”, — отметила Маляр.

Также, по ее словам:

— на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Враг стремится вытеснить наши войска с занимаемых позиции. Но ему это не удается.

— на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

— есть частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах.

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