ВСУ имеют успех в районе Клещеевки, враг пытается прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Силы обороны Украины в результате наступательных действий имеют успех в районе Клищеевки. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районах Ягодного и Богдановки. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.
Цитата
“Самые активные боевые действия сейчас происходят на Бахмутском направлении.
Там продолжаются наступательные действия на юге от Бахмута. Горячо сейчас в Клищеевке и Курдюмовке. В районе Клищеевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области”, — отметила Маляр.
Также, по ее словам:
— на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Враг стремится вытеснить наши войска с занимаемых позиции. Но ему это не удается.
— на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
— есть частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще плюс 350: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах