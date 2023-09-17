Бойцы бригады "Ярость" сообщили об освобождении Клещеевки

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“Населенный пункт КЛИЩИЕВКА окончательно освобожден от российских захватчиков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельная штурмовая бригада, Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины “Ярость”, - говорится в сообщении.

По их словам, противник постоянно пытается нанести максимальный вред нашим воинам и работает из всех возможных средств огневого поражения.

Дополнение

Освобождение Клещеевки, что в 7 км от Бахмута, подтвердил Суспільному начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Клещеевке Донецкой области ведутся активные штурмовые действия.