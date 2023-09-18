Зеленський припустив, що взимку путін почне залякувати застосуванням ядерної зброї по Україні

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Очільник держави висловив думку, що путін буде лякати ядерною зброєю, оскільки в його асортименті зброї "нічого не залишається".

"Він (путін, - ред.) знищував людей, катував, перекривав Чорне море, залякував, окупував атомну станцію, зруйнував нашу Каховську гідроелектростанцію. Він все використовував, різні кроки, і у нього не так багато чим може він залякувати", - сказав Зеленський.

За його словами, президент рф "постійно трішки підігріває" тему застосування ядерної зброї.

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"Він (путін, - ред.) буде шукати цю нестабільну ситуацію в Європі і Сполучених Штатах Америки, і буде підливати інформаційно ризики застосування ядерної зброї з його сторони. Він буде залякувати. Моє бачення, що він це може робити, починаючи з опалювального періоду. Я вважаю що до зими і взимку безпосередньо він може таке робити - залякувати", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов 31 серпня повідомив, що ядерна зброя з росії кілька днів тому прибула в білорусь.