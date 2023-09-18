Зеленский предположил, что зимой путин начнет запугивать применением ядерного оружия по Украине

Детали

Глава государства высказал мнение, что путин будет пугать ядерным оружием, поскольку в его ассортименте оружия "ничего не остается".

"Он (путин, - ред.) уничтожал людей, пытал, перекрывал Черное море, запугивал, оккупировал атомную станцию, разрушил нашу Каховскую гидроэлектростанцию. Он все использовал, разные шаги, и у него не так много чем может он запугивать", - сказал Зеленский.

По его словам, президент рф "постоянно немножко подогревает" тему применения ядерного оружия.

Цитата

"Он (путин, - ред.) будет искать эту нестабильную ситуацию в Европе и Соединенных Штатах Америки, и будет подливать информационно риски применения ядерного оружия с его стороны. Он будет запугивать. Мое видение, что он это может делать, начиная с отопительного периода. Я считаю что до зимы и зимой непосредственно он может такое делать - запугивать", - заявил Зеленский.

Напомним

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов 31 августа сообщил, что ядерное оружие из россии несколько дней назад прибыло в беларусь.