Президент согласился встретиться с отцом Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца убитой активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка и согласился на встречу. Об этом Глава государства написал в комментарии под публикацией Гандзюка в Facebook, передает УНН.
"Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - отметил Президент.
Напомним, ранее Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, попросил Президента Украины Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?".
Нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
В начале июня суд вынес приговор обвиняемым в убийстве общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.