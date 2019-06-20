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Президент согласился встретиться с отцом Гандзюк

Киев • УНН

 • 9056 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца убитой активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка и согласился на встречу. Об этом Глава государства написал в комментарии под публикацией Гандзюка в Facebook, передает УНН.

Президент согласился встретиться с отцом Гандзюк

"Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - отметил Президент.

Напомним, ранее Виктор Гандзюк, отец убитой активистки Екатерины Гандзюк, попросил Президента Украины Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

В начале июня суд вынес приговор обвиняемым в убийстве общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.

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