Президент погодився зустрітися з батьком Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на відкритий лист батька вбитої активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка та погодився на зустріч. Про це Глава держави написав у коментарі під публікацією Гандзюка у Facebook, передає УНН.
"Давайте зустрінемось в АП. З вами з’єднається Марія", - зазначив Президент.
Нагадаємо, раніше Віктор Гандзюк, батько вбитої активістки Катерини Гандзюк, попросив Президента України Володимира Зеленського про конфіденційну зустріч з ним та активістами руху "Хто замовив Катю Гандзюк?".
Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.
На початку червня суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві громадської активістки з Херсона Катерини Гандзюк.