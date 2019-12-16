Зеленский поддержал футболиста Зозуля после словесных нападений испанских ультрас

ukru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 57230 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 106044 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 139501 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143836 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137994 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 173483 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116262 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113654 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110320 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132497 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 105053 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

6 марта, 08:32 • 102501 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 64749 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 102046 просмотра
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

14:01 • 97392 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

15:07 • 51439 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 102046 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 173486 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 154998 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 181388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 64749 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 118024 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 121141 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 125964 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 122628 просмотра
Актуальное
Зеленский поддержал футболиста Зозуля после словесных нападений испанских ультрас

Зеленский поддержал футболиста Зозуля после словесных нападений испанских ультрас

Киев  •  УНН

 • 18342 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю после проявления нетерпимости и словесных нападений испанских ультрас во время матча второго дивизиона Испании. Соответствующий сообщение Зеленский сделал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!”, — написал Зеленский.

В комментариях под постом президента, футболист поблагодарил Зеленского за слова поддержки.

Напомним, болельщики ФК “Райо Вальекано” помешали продолжению игры 20 тура Сегунды против ФК “Альбасете” за который выступает украинский форвард Роман Зозуля. Он появился в стартовом составе “Альбасете”, а в конце тайма фанаты “Райо Вальекано” начали скандировать оскорбительные выкрики в сторону футболиста.

Президент “Райо Вальекано” осудил фанатов клуба и поддержал Зозулю.

Позже министерство иностранных дел Украины осудило проявления нетерпимости и словесные нападения в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами “Райо Вальекано” и “Альбасете”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы