МЗС України прокоментувало образи на адресу Романа Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України засудило прояви нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами “Райо Вальєкано” і “Альбасете”, пише УНН з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства.
“Рішуче засуджуємо прояви нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами „Райо Вальєкано“ і „Альбасете“. Ганебні образи з боку т.зв. вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею — природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі”, — вказано у повідомленні.
У міністерстві висловили: “щиру підтримку Романові і віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об’єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи”.
МЗС України закликало “офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з Романом Зозулею задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому”.
Варто нагадати, що уболівальники ФК “Райо Вальєкано” стали на заваді продовження гри 20 туру Сегунди проти ФК “Альбасете” за який виступає український форвард Роман Зозуля. Іспанська Ла Ліга вже відреагувала на ситуацію, підтримавши рішенням рефері та виступила з продовженням боротьби проти даної поведінки уболівальників.