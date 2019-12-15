Матч "Альбасете" зупинили через образливі вигуки фанатів в бік українця
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Уболівальники ФК "Райо Вальєкано" стали на заваді продовження гри 20 туру Сегунди проти ФК "Альбасете" за який виступає український форвард Роман Зозуля, повідомляє УНН з посиланням на Твіттер "Ла Ліги" та обох клубів.
Український форвард з’явився у стартовому складі “Альбасете”, а наприкінці тайму фанати “Райо Вальєкано” почали скандувати образливі вигуки в бік нашого земляка. Після першого тайму футболісти “Альбасете” відмовлялися виходити та продовжувати гру. Згодом головний арбітр Хосе Антоніо Лопес виніс рішення перервати матч, який не був дограним.
Іспанська Ла Ліга вже відреагувала на ситуацію, підтримавши рішенням рефері та виступила з продовженням боротьби проти даної поведінки уболівальників.
“Ла Ліга висловлює солідарність з рішенням Хосе Антоніо Лопеса, арбітра матчу між „Райо Вальєкано“ та „Альбасете“, призупинити поєдинок через образи та погрози в бік Роман Зозулі. Рішення було прийняте на прохання обох команд. Ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах Іспанії”, — сказано у повідомленні прес-служби “Ла Ліги”.
Зауважимо, що після першого тайму рахунок був нічийним 0:0.
Нагадаємо, що кілька років тому Зозуля перейшов на правах оренди до “Райо Вальєкано”, але далі його угода була розірвана. Причиною стало ставлення фанатів клубу до українця. Фанати публічно звинуватили Зозулю в нібито нацизмі.
Як повідомляв УНН, збірна України та Андрій Шевченко ставали на бік Зозулі після скандалу з розірванням контракту між клубом та гравцем.