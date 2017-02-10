Кримінальні справи порушено проти 10 фанатів "Райо" за погрози на адресу Р.Зозулі

Професійна футбольна ліга Іспанії звернулася в поліцію, що спричинило за собою наслідки для фанатів. Всього встановлено особи 17 підозрюваних.

"Гравець наляканий, і це впливає не тільки на Ла Лігу, але і на Іспанію. Уряд має висловитися з позиції футболіста. В Україні занепокоєні тим, що сталося. Сьогодні або завтра буде оголошено про порушення кримінальних справ. Йому погрожували 17 осіб. Ми будемо судитися з ними. Ла Ліга не збирається сидіти склавши руки, ми поступилися тиску групи "ультрас". Банер вболівальників "Баварії" проти нацистів у футболі? Зозуля не є нацистом. Ми обговорили цей момент з директором Бундесліги. Ми піддалися на тиск вболівальників, і це може завдати серйозної шкоди всьому футболу", - сказав президент ПФЛ Іспанії Хав'єр Тебас.

Нагадаємо, Р.Зозуля повинен був грати за "Райо" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс".