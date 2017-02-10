Уголовные дела возбудили против 10 фанатов "Райо" за угрозы в адрес Р.Зозули

Профессиональная футбольная лига Испании обратилась в полицию, что повлекло за собой последствия для фанатов. Всего установлены личности 17 подозреваемых.

"Игрок напуган, и это влияет не только на Ла Лигу, но и на Испанию. Правительство должно высказаться с позиции футболиста. В Украине обеспокоены тем, что произошло. Сегодня или завтра будет объявлено о возбуждении уголовных дел. Ему угрожали 17 человек. Мы будем судиться с ними. Ла Лига не собирается сидеть сложа руки, мы не уступили давлению группы "ультрас". Баннер болельщиков "Баварии" против нацистов в футболе? Зозуля не является нацистом. Мы обсудили этот момент с директором Бундеслиги. Мы поддались на давление болельщиков, и это может нанести серьезный ущерб всему футболу", - сказал президент ПФЛ Испании Хавьер Тебас.

Напомним, Р.Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не осуществлять трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис".