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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уголовные дела возбудили против 10 фанатов "Райо" за угрозы в адрес Р.Зозули

Киев • УНН

 • 9776 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Полиция возбудила 10 уголовных дел против болельщиков "Райо Вальекано" из-за ситуации вокруг форварда "Бетиса" Романа Зозули, передает УНН со ссылкой на Marca.

Уголовные дела возбудили против 10 фанатов "Райо" за угрозы в адрес Р.Зозули

Профессиональная футбольная лига Испании обратилась в полицию, что повлекло за собой последствия для фанатов. Всего установлены личности 17 подозреваемых.

"Игрок напуган, и это влияет не только на Ла Лигу, но и на Испанию. Правительство должно высказаться с позиции футболиста. В Украине обеспокоены тем, что произошло. Сегодня или завтра будет объявлено о возбуждении уголовных дел. Ему угрожали 17 человек. Мы будем судиться с ними. Ла Лига не собирается сидеть сложа руки, мы не уступили давлению группы "ультрас". Баннер болельщиков "Баварии" против нацистов в футболе? Зозуля не является нацистом. Мы обсудили этот момент с директором Бундеслиги. Мы поддались на давление болельщиков, и это может нанести серьезный ущерб всему футболу", - сказал президент ПФЛ Испании Хавьер Тебас.

Напомним, Р.Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона, но фанаты команды публично обвинили украинца в нацизме и потребовали у руководства клуба не осуществлять трансфер, после чего Роман вернулся в "Бетис".

Украинские Национальные Новости

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