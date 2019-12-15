Матч "Альбасете" остановили из-за оскорбительных выкриков фанатов в сторону украинца

Украинский форвард появился в стартовом составе “Альбасете”, а в конце тайма фанаты “Райо Вальекано” начали скандировать оскорбительные выкрики в сторону нашего земляка. После первого тайма футболисты “Альбасете” отказывались выходить и продолжать игру. Впоследствии главный арбитр Хосе Антонио Лопес вынес решение прервать матч, который не был доигран.

Испанская Ла Лига уже отреагировала на ситуацию, поддержав решением рефери и выступила с продолжением борьбы против данного поведения болельщиков.

“Ла Лига выражает солидарность с решением Хосе Антонио Лопеса, арбитра матча между „Райо Вальекано“ и „Альбасете“, приостановить поединок из-за оскорблений и угроз в сторону Романа Зозули. Решение было принято по просьбе обеих команд. Мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании”, — говорится в сообщении пресс-службы “Ла Лиги”.

Заметим, что после первого тайма счет был ничейным 0:0.

Напомним, что несколько лет назад Зозуля перешел на правах аренды в “Райо Вальекано”, но дальше его соглашение было расторгнуто. Причиной стало отношение фанатов клуба к украинцу. Фанаты публично обвинили Зозулю в якобы нацизме.

Как сообщал УНН, сборная Украины и Андрей Шевченко принимали сторону Зозули после скандала с расторжением контракта между клубом и игроком.