Матч "Альбасете" остановили из-за оскорбительных выкриков фанатов в сторону украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Болельщики ФК “Райо Вальекано” препятствовали продолжению игры 20 тура Сегунды против ФК “Альбасете” за который выступает украинский форвард Роман Зозуля, сообщает УНН со ссылкой на Твиттер “Ла Лиги” и обоих клубов.
Украинский форвард появился в стартовом составе “Альбасете”, а в конце тайма фанаты “Райо Вальекано” начали скандировать оскорбительные выкрики в сторону нашего земляка. После первого тайма футболисты “Альбасете” отказывались выходить и продолжать игру. Впоследствии главный арбитр Хосе Антонио Лопес вынес решение прервать матч, который не был доигран.
Испанская Ла Лига уже отреагировала на ситуацию, поддержав решением рефери и выступила с продолжением борьбы против данного поведения болельщиков.
“Ла Лига выражает солидарность с решением Хосе Антонио Лопеса, арбитра матча между „Райо Вальекано“ и „Альбасете“, приостановить поединок из-за оскорблений и угроз в сторону Романа Зозули. Решение было принято по просьбе обеих команд. Мы продолжаем работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах Испании”, — говорится в сообщении пресс-службы “Ла Лиги”.
Заметим, что после первого тайма счет был ничейным 0:0.
Напомним, что несколько лет назад Зозуля перешел на правах аренды в “Райо Вальекано”, но дальше его соглашение было расторгнуто. Причиной стало отношение фанатов клуба к украинцу. Фанаты публично обвинили Зозулю в якобы нацизме.
Как сообщал УНН, сборная Украины и Андрей Шевченко принимали сторону Зозули после скандала с расторжением контракта между клубом и игроком.