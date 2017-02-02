А.Шевченко та збірна України з футболу висловили підтримку Р.Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко від імені команди висловив підтримку футболісту Роману Зозулі, трансфер якого до клубу “Райо Вальєкано” фактично не відбувся через політичні заклики з боку вболівальників клубу, передає УНН з посиланням на ФФУ.
“Ми, гравці і тренери національної збірної України, обурені ситуацією, яка склалася навколо нашого партнера і товариша Романа Зозулі. Роман для всіх нас завжди був і є професіоналом, патріотом та чудовою людиною. Звинувачення на адресу Романа носять провокативний характер, ми всі стоїмо на захисті інтересів України. Рома опинився заручником політичних інтриг, і це недопустимо, з огляду на міжнародні футбольні норми. Партнери і тренерський штаб команди висловлюють цілковиту підтримку Романові Зозулі. Ми вимагаємо від компетентних органів дати належну правову оцінку ситуації. Сподіваємося, що Роман успішно продовжить свою кар’єру в клубі та збірній України”, — заявив А.Шевченко.
Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди "Райо Вальєкано" через протести ультрас "джмелів" за нібито неонацистські погляди гравця.
Сьогодні, 2 лютого, гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою, в якій засудили дії клубу "Райо Вальєкано" і вболівальників цього клубу, в зв'язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.
Як повідомляв УНН, ФФУ готує звернення до ФІФА та КФФІ щодо ситуації з Р.Зозулею.