МИД Украины прокомментировало оскорбления в адрес Романа Зозули

“Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападения на адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами „Райо Вальекано“ и „Альбасете“. Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заниматься ее судьбой — естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире”, — указано в сообщении.

В министерстве выразили: “искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы”.

МИД Украины призвал “официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимым проявлениям в будущем”.

Стоит напомнить, что болельщики ФК “Райо Вальекано” помешали продолжение игры 20 тура Сегунды против ФК “Альбасете” за который выступает украинский форвард Роман Зозуля. Испанская Ла Лига уже отреагировала на ситуацию, поддержав решением рефери и выступила с продолжением борьбы против данного поведения болельщиков.