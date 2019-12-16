Зеленський підтримав футболіста Зозулю після словесних нападів іспанських ультрас
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтримав українського футболіста Романа Зозулю після прояву нетерпимості та словесних нападів іспанських ультрас під час матчу другого дивізіону Іспанії. Відповідний допис Зеленський зробив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!”, — написав Зеленський.
У коментарях під постом президента, футболіст подякував Зеленського за слова підтримки.
Нагадаємо, уболівальники ФК “Райо Вальєкано” стали на заваді продовження гри 20 туру Сегунди проти ФК “Альбасете” за який виступає український форвард Роман Зозуля. Він з’явився у стартовому складі “Альбасете”, а наприкінці тайму фанати “Райо Вальєкано” почали скандувати образливі вигуки в бік футболіста.
Президент “Райо Вальєкано” засудив фанатів клубу та підтримав Зозулю.
Пізніше міністерство закордонних справ України засудило прояви нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами “Райо Вальєкано” і “Альбасете”.