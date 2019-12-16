Президент "Райо Вальєкано" засудив фанатів клубу та підтримав Зозулю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Українського форварда ФК “Альбасете” Романа Зозулю підтримав президент “Райо Вальєкано” Рауль Мартін Преса після образ уболівальників даного клубу на адресу нашого земляка, передає УНН з посиланням на Twitter “Райо Вальєкано”.
“Це дуже сумний вечір для „Райо“ і спорту. Ми різко засуджуємо образи, які йшли від частини фанатів у бік суперника. Футбол має об’єднувати, а не роз’єднувати. Не можна дозволяти відбуватися такому, як сьогодні. Ми просили, щоб це припинилося”, — розпочав Преса.
Також президент клубу відзначив, що саме сторона “Райо Вальєкано” запропонувала скасувати матч в перерві баталії.
“Альбасете” не хотів виходити на поле, ми запропонували скасувати матч. Вважаємо, що команди повинні грати в кращих умовах. Ми не виявляємо толерантність до насильства. З приводу санкцій до “Райо”: наш клуб — жертва. Ми зробили все, що було в наших силах. Тренер закликав до поваги. Вживемо заходів, але відповідальні за ідентифікацію осіб повинні теж провести роботу. Для нас це важливий матч. Більшість фанатів поставилися з повагою. Нам шкода і соромно, що таке відбувається“, — наголосив Преса.
Преса повідомив, що провів особисту розмову із Зозулею.
“Я розмовляв із Зозулею, обняв його, тому що він людина, він заслуговує на повагу. Футболіст має виходити на поле незалежно від його раси чи ідеології. „Райо“ хотів, щоб Зозуля грав. Ми не можемо звинувачувати всіх через деяких осіб. Це несправедливо. Сьогодні завдано великої шкоди „Райо“ і футболу”, — зізнався президент “Райо Вальєкано”.
Нагадаємо, що образливі вигуки уболівальників “Райо Вальєкано” на адресу Зозулі стали причиною зупинки матчу з “Альбасете”, який не закінчився.