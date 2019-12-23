Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участников боевых действий добровольцам

“Сегодня, 23 декабря 2019 года, Президент Украины подписал Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции“, регулирующим предоставление статуса участника боевых действий добровольцам”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что закон предоставляет возможность членам добровольных формирований, участвовавших в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции и не вошли в состав того или иного силового ведомства, получить официальный статус УБД. А значит и те социальные гарантии, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членов их семей.

Так, решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия. Закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто принимал участие в АТО не менее 30 календарных дней (в частности по совокупности дней пребывания).

Ранее сообщал УНН, что на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому направлен законопроект № 2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам.

Напомним, 4 декабря, парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам.