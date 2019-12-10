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Разумков передав на підпис Зеленському низку законопроектів

Разумков передав на підпис Зеленському низку законопроектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков передав на підпис Президенту України Володимиру Зеленському ряд законопроектів, зокрема, про надання статусу учасника бойових дій добровольцям та відтермінування впровадження вимог Євро-6 при виробництві та імпорті авто. Відповідна інформація міститься на сайті ВРУ, передає УНН.

Так, на підпис Президенту України Володимиру Зеленському направлено ряд законопроектів, зокрема, №2045-1 про надання статусу учасника бойових дій добровольцям, №2078-1 про відтермінування впровадження вимог Євро-6 при виробництві та імпорті авто, №1231 про верифікацію державних виплат, №2155 про відтермінування дії закону про кримінальні проступки.

Раніше УНН повідомляв, на підпис Президенту України Володимиру Зеленському направлено законопроект №2116 про Державне бюро розслідувань.

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