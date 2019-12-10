Разумков передав на підпис Зеленському низку законопроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков передав на підпис Президенту України Володимиру Зеленському ряд законопроектів, зокрема, про надання статусу учасника бойових дій добровольцям та відтермінування впровадження вимог Євро-6 при виробництві та імпорті авто. Відповідна інформація міститься на сайті ВРУ, передає УНН.
Так, на підпис Президенту України Володимиру Зеленському направлено ряд законопроектів, зокрема, №2045-1 про надання статусу учасника бойових дій добровольцям, №2078-1 про відтермінування впровадження вимог Євро-6 при виробництві та імпорті авто, №1231 про верифікацію державних виплат, №2155 про відтермінування дії закону про кримінальні проступки.
Раніше УНН повідомляв, на підпис Президенту України Володимиру Зеленському направлено законопроект №2116 про Державне бюро розслідувань.