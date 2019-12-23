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Зеленський підписав закон щодо надання статусу учасників бойових дій добровольцям

Зеленський підписав закон щодо надання статусу учасників бойових дій добровольцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції”, яким врегульовано надання статусу учасника бойових дій (УБД) добровольцям. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

“Сьогодні, 23 грудня 2019 року, Президент України підписав Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції“, яким врегульовано надання статусу учасника бойових дій добровольцям”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що закон надає можливість членам добровольчих формувань, які брали участь у захисті Незалежності та суверенітету України під час антитерористичної операції і не увійшли до складу того чи іншого силового відомства, отримати офіційний статус УБД. А отже і ті соціальні гарантії, які передбачені законом України про ветеранів та членів їхніх родин.

Так, рішення про надання статусу УБД буде приймати міжвідомча комісія. Закон передбачає надання статусу УБД тим, хто брав участь в АТО не менше 30 календарних днів (зокрема за сукупністю днів перебування).

Раніше УНН повідомляв, що на підпис Президенту України Володимиру Зеленському направлено законопроект № 2045-1 про надання статусу учасника бойових дій добровольцям.

Нагадаємо, 4 грудня, парламент схвалив у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям.

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