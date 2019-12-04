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ВР надала статус учасників бойових дій добровольцям

ВР надала статус учасників бойових дій добровольцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Парламент схвалив у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям, передає кореспондент УНН.

“За” проголосувало 329 народних депутатів. 

Статус учасників бойових дії, відповідно до схваленого документу, отримають “особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, упродовж не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Національною гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами”.

Водночас, запропоновано не поширювати цей статус на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність).

Також народні депутати, перед голосуванням за законопроект, запропонували внести найближчим часом окремий законопроект, який врегулює статус добровольців, які беруть участь в Операції об’єднаних сил, адже ухвалений документ фактично їх не торкається.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Слід зауважити, що за оцінками експертів в Україні не менше 3000 добровольців, які мають отримати статус “учасника бойових дій”. Загалом же на обліку в Україні стоїть 370 тисяч учасників бойових дій. Ці особи внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Водночас туди не включені добровольці, які брали участь в бойових діях протягом 2014 — 15 років.

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