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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103578 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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ВР предоставила статус участников боевых действий добровольцам

ВР предоставила статус участников боевых действий добровольцам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Парламент одобрил во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, то есть документ, который предоставляет статус участников боевых действий добровольцам, передает корреспондент УНН.

"За" проголосовало 329 нардепов.

Статус участников боевых действия, в соответствии с принятым документом, получат "лица, в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией Украины, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины и другими образованными в соответствии с законов Украины военными формированиями и правоохранительными органами".

В то же время, предложено не распространять этот статус на работников предприятий, учреждений, организаций, привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также лиц, добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Также народные депутаты, перед голосованием за законопроект, предложили внести в ближайшее время отдельный законопроект, который урегулирует статус добровольцев, участвующих в Операции объединенных сил, ведь принятый документ фактически их не касается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года.

Следует заметить, что по оценкам экспертов в Украине не менее 3000 добровольцев, которые должны получить статус "участника боевых действий". В целом же на учете в Украине стоит 370 000 участников боевых действий. Эти лица внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны. В то же время туда не включены добровольцы, участвовавшие в боевых действиях в течение 2014 - 15 лет.

Украинские Национальные Новости

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