Коляда роз'яснила ухвалений закон про надання статусу бойових дій добровольцям

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прийнятий сьогодні у Раді законопроект про надання статусу бойових дій добровольцям стосується лише добровольців, які брали участь в АТО, і не розповсюджується на добровольців, що беруть участь в ООС. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає кореспондент УНН.