Коляда роз'яснила ухвалений закон про надання статусу бойових дій добровольцям
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прийнятий сьогодні у Раді законопроект про надання статусу бойових дій добровольцям стосується лише добровольців, які брали участь в АТО, і не розповсюджується на добровольців, що беруть участь в ООС. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає кореспондент УНН.
“Прийняття закону 2045-1 надасть змогу понад трьом тисячам ветеранам добровольцям отримати в майбутньому відповідний статус учасника бойових дій і, як наслідок, усі соціальні гарантії які є в Україні для наших ветеранів”, — зазначила Коляда.
Міністр подякувала Президенту України Володимиру Зеленському за дотримання обіцянки і внесення даного законопроекту до ВРУ як невідкладного.
“Цей законопроект дає змогу отримати певний механізм визначення статусу учасника бойових дій добровольцям. Я наголошую, що він має відповідні часові рамки. Це стосується тільки тих добровольців, які брали безпосередню участь в бойових діях під час проведення АТО і були в складі тих добровольчих батальйонів, які в подальшому не увійшли до складу ЗСУ або іншого силового відомства. Це важлива точна інформація. Цей законопреокт не стосується часу проведення ООС”, — сказала Коляда.
За її словами, у Міністерстві, разом з ветеранами та громадськістю, наразі працюють над ще одним законопроектом щодо статусу ветерана.
Раніше УНН повідомляв, парламент схвалив у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, тобто документ, який надає статус учасників бойових дій добровольцям.