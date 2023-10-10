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Зеленский обсудил с главой правительства Румынии оборонную поддержку Украины

Зеленский обсудил с главой правительства Румынии оборонную поддержку Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский обсудил с главой правительства Румынии Марчелло Чолаку оборонную поддержку Украины и усиление двустороннего сотрудничества оборонно-промышленных комплексов, передает УНН.

Цитата

“Провел встречу с главой правительства Румынии Марчелом Чолаку. Обсудили оборонную поддержку Украины и усиление двустороннего сотрудничества оборонно-промышленных комплексов”, — написал Зеленский.

Он отметил, что Украина и Румыния вносят критический вклад в глобальную продовольственную безопасность.

“Важно, чтобы договоренности по удвоению транзита украинской агропродукции по территории Румынии были реализованы. Спасибо правительству Румынии за весомую практическую помощь нашему государству”, — отметил Зеленский.

Дополнение

Украинские пилоты войдут в первую “волну” учений на истребителях F16 в Румынии.

Президент Клаус Йоханнис подтвердил готовность Румынии работать вместе с международными партнерами для того, чтобы способствовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки.

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