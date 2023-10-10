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Зеленський обговорив із головою уряду Румунії оборонну підтримку України

Зеленський обговорив із головою уряду Румунії оборонну підтримку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський обговорив із головою уряду Румунії Марчелом Чолаку оборонну підтримку України та посилення двосторонньої співпраці оборонно-промислових комплексів, передає УНН.

Цитата

“Провів зустріч із головою уряду Румунії Марчелом Чолаку. Обговорили оборонну підтримку України та посилення двосторонньої співпраці оборонно-промислових комплексів”, — написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна та Румунія роблять критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку.

“Важливо, щоб домовленості щодо подвоєння транзиту української агропродукції територією Румунії були реалізовані. Дякую уряду Румунії за вагому практичну допомогу нашій державі!” — зазначив Зеленський.

Доповнення

Українські пілоти увійдуть до першої “хвилі” навчання на винищувачах F-16 в Румунії.

Президент Клаус Йоханніс підтвердив готовність Румунії працювати поруч з міжнародними партнерами для того, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки.

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