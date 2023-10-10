Зеленський обговорив із головою уряду Румунії оборонну підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський обговорив із головою уряду Румунії Марчелом Чолаку оборонну підтримку України та посилення двосторонньої співпраці оборонно-промислових комплексів, передає УНН.
Цитата
“Провів зустріч із головою уряду Румунії Марчелом Чолаку. Обговорили оборонну підтримку України та посилення двосторонньої співпраці оборонно-промислових комплексів”, — написав Зеленський.
Він зазначив, що Україна та Румунія роблять критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку.
“Важливо, щоб домовленості щодо подвоєння транзиту української агропродукції територією Румунії були реалізовані. Дякую уряду Румунії за вагому практичну допомогу нашій державі!” — зазначив Зеленський.
Доповнення
Українські пілоти увійдуть до першої “хвилі” навчання на винищувачах F-16 в Румунії.
Президент Клаус Йоханніс підтвердив готовність Румунії працювати поруч з міжнародними партнерами для того, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки.